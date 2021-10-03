В Волгограде два человека стали жертвами пожара в квартире

Минувшей ночью в ходе тушения пожара в доме на улице Глазкова в Волгограде обнаружено тело 57-летнего мужчины. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

78-летняя мать погибшего спустя непродолжительное время тоже скончалась в машине скорой медицинской помощи. Вероятная причина смерти женщины - отравление продуктами горения. Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, первыми запах дыма почувствовали соседи, которые и вызвали пожарных. Оба тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.