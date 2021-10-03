Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева госпитализирована с COVID

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ и телеведущая Ольга Прокофьева, Жанна Аркадьевна из "Моей прекрасной няни", попала в больницу с COVID.

Как передает MASH, 58-летняя заслуженная артистка РФ недавно вернулась в Москву из Краснодара, 28 сентября начала жаловаться на слабость, кашель, и ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус.

Лечение на дому (лекарства, витамины) не помогло. И когда актрисе стало хуже, пришлось вызывать "скорую".

Согласно информации источника, при поступлении в стационар Прокофьевой диагностировали среднетяжелую форму заболевания "на фоне ослабленного дыхания с хрипами".

Ольга Прокофьева родилась в Одинцово в 1963-м. В 1985-м окончила ГИТИС (курс Марка Захарова). С того же года - актриса театра имени Маяковского. На экранах - с конца 80-х: "Остановка по требованию", "Дети Арбата", "Воровка", "Московские каникулы".