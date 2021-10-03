Новости

"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19

Звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева госпитализирована с COVID

Новости
    03.10.2021, 14:57
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская, российская актриса театра, кино и ТВ и телеведущая Ольга Прокофьева, Жанна Аркадьевна из "Моей прекрасной няни", попала в больницу с COVID.

Как передает MASH, 58-летняя заслуженная артистка РФ недавно вернулась в Москву из Краснодара, 28 сентября начала жаловаться на слабость, кашель, и ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус.

Лечение на дому (лекарства, витамины) не помогло. И когда актрисе стало хуже, пришлось вызывать "скорую".

Согласно информации источника, при поступлении в стационар Прокофьевой диагностировали среднетяжелую форму заболевания "на фоне ослабленного дыхания с хрипами".

Ольга Прокофьева родилась в Одинцово в 1963-м. В 1985-м окончила ГИТИС (курс Марка Захарова). С того же года - актриса театра имени Маяковского. На экранах - с конца 80-х: "Остановка по требованию", "Дети Арбата", "Воровка", "Московские каникулы".

Новости

В Сеть слили часть диалога Тоби Магуайра из "Нет пути домой" 14:53
Вышел новый трейлер сериала про куклу-убийцу Чаки 14:48
Дэвид Харбор рассказал, как Diablo 2 разрушила его жизнь и отношения 12:20
На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко 02.10.2021
⧣ Россия
Фото: Предоставлено организаторами фестиваля
Завершился первый фестиваль короткометражек об онлайн-знакомствах 02.10.2021
Умер актер Андрей Дубовский 02.10.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
У дилогии "На игле" может появиться сериал-спин-офф 02.10.2021
Умер актер из "Дальнобойщиков" Борис Аржанов 01.10.2021
Netflix показал трейлер сериала "Код на миллиард долларов" 01.10.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Глухаря" Александр Дубовицкий 01.10.2021
От COVID умерла 42-летняя жена певца Прохора Шаляпина 30.09.2021
Группа Judas Priest прервала тур по США из-за госпитализации гитариста 29.09.2021