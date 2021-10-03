Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей

Минпросвещения рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Рекомендации главам регионов уже направлены.

"Я подписал письмо на имя руководителей регионов, в котором мы дали настойчивые рекомендации, что нужно систематизировать контрольные работы", - цитирует Кравцова ТАСС. - Также министерство однозначно высказало позицию: если ведется бумажный журнал, то не ведется электронный, и наоборот: если учитель заполняет все в электронном виде, то не надо заполнять бумажный".