РВИО и РАН открывают документы "Сурского рубежа" и "Казанского обвода"

Новости

Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 18:09
В московском метро зацепер остановил поезда 18:04
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 17:48
Убийство трех девушек в Гае оказалось в центре внимания главы СК РФ 17:48
"Урал" одержал вторую подряд победу в РПЛ 17:42
Россия потратит более 3,5 трлн рублей на военные расходы в 2022 году 17:38
СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле 17:35
Европейские компании банкротятся из-за высоких цен на газ 17:24
"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей 17:21
Иосиф Пригожин прокомментировал возрождение группы "Тату" 17:00
Президент Грузии считает прошедшие выборы "шагом к демократии" 16:56
Скончался художник, оформивший фасады Театра на Таганке 16:35
Ионов не поможет сборной России 16:28
Состояние госпитализированной с COVID Ларисы Гузеевой ухудшилось 16:19
Восемь человек погибли в результате взрыва в Кабуле 16:15
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин 16:15
Главный тренер "Металлурга" Воробьев заразился коронавирусом 16:09
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле 15:48
Старое бабье лето придет в центр России 15:46
Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату" 15:40
Путин начнет серию встреч с лидерами партий 15:19
От COVID умер режиссер "Голубых огоньков" Эрик Малинин 15:19
Регионам рекомендовано снизить бюрократическую нагрузку на учителей 15:15
Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции 15:11
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
03.10.2021 13:18
Рубрика: Общество

РВИО и РАН открывают документы "Сурского рубежа" и "Казанского обвода"

Текст: Владимир Емельяненко
Серию научных изысканий о секретах тыла - рубежах обороны СССР периода 1941 -1944 годов - запустили РВИО и РАН.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Открытием темы стали неизвестные многим линии обороны - "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". Таков посыл ученых. Причина простая: о первой линии обороны - Ленинград, Вязьма, Ржев, Сталинград, знают все. Вторая и третья линии - Архангельск, Ярославль, Владимир, Сура, Казань, Саратов, Нижний Новгород, сначала были засекречены, потом не пригодились и забылись. Лишь спустя 80 лет открываются архивы, создаются мемориалы, а наука идет по пути соединения документов и исторической памяти народа.

Фото: wikipedia.org
Сюрприз для оккупантов: что ждало немцев на Крещатике в сентябре 1941-го

Пилотными проектами воссоздания единой карты оборонительных сооружений тыла стали "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". В общий план обороны октября 1941 года их начали встраивать, когда стоял вопрос об эвакуации Москвы, переноса резервной столицы в Куйбышев (ныне Самара), и была реальна угроза, согласно донесениям разведки, наступления фашистов на Куйбышев и Казань. Прямая линия наступления на Куйбышев по перехваченным картам вермахта, шла вдоль реки Сура через Чебоксары и Казань. Поэтому строительство рубежей обороны назвали "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". Их протяженность составила 380 км, и прошла по части Пензенской области и Татарстана. Задача была защитить промышленные районы Поволжья и Урала, работавшие на фронт. Масштабы мобилизации на рытье противотанковых рвов, окопов и блиндажей, были сопоставимы с мобилизацией на фронт. По разным данным, в Чувашии на работы было призвано от 170 до 200 тысяч женщин, подростков и стариков, в то время как на войну ушли 208 тысяч человек. В Пензенской области - более 110 тысяч, в Татарстане - около 180 тысяч. Вручную было вырыто около 5 млн кубометров земли. Рубежи были возведены к январю 1942 года.

- Копали в основном женщины, в страшные морозы. - рассказывает глава "Союза женщин Чувашии" Наталья Николаева. - Я была в шоке, когда недавно летом экскаватор не мог с первого раза справиться с восстановлением рва. Каково было нашим бабушкам, представить не могу. Только, когда вижу их, сухоньких и жилистых, слушаю их рассказы, лишь догадываюсь - как это почувствовать лопатой свой вклад в общую Победу.

"Союз женщин Чувашии" и ряд общественных движений Поволжья добились снятия грифа "Секретно" с части засекреченных документов и продвигают идею создания мемориалов "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". РВИО и РАН, поддерживая народное движение, выступают за постепенное изучение системы оборонительных рубежей, что, по мысли историков, остается весомым аргументом для ответа на вопрос - планировался ли некий "упреждающий удар" или "превентивная война Красной Армии", как утверждают создатели фейковой истории.

Фото: Борис Кудояров \ РИА Новости
Радары РУС-2 сорвали "балтийский Перл-Харбор" 80 лет назад

- Мы идем верно в осмыслении Великой Отечественной войны, - считает советник департамента Управления президента России по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров. - О единстве фронта и тыла мы говорили всегда, но только сейчас историки поднимают проблему создания единой карты истории, которую еще надо составлять. Только так сопряжение усилий фронта и тыла укоренит в памяти народа облик Победы без прикрас, не допустит искажений и фейков.

Общество История Вторая мировая война

Главное сегодня

Путин начнет серию встреч с лидерами партий
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Зеленский признал наглость Украины во внешней политике
Катар включил "Спутник V" в список признанных в стране вакцин
Кравцов: Понятие образовательных услуг будет исключено из закона об образовании
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе