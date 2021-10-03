РВИО и РАН открывают документы "Сурского рубежа" и "Казанского обвода"

Серию научных изысканий о секретах тыла - рубежах обороны СССР периода 1941 -1944 годов - запустили РВИО и РАН.

Открытием темы стали неизвестные многим линии обороны - "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". Таков посыл ученых. Причина простая: о первой линии обороны - Ленинград, Вязьма, Ржев, Сталинград, знают все. Вторая и третья линии - Архангельск, Ярославль, Владимир, Сура, Казань, Саратов, Нижний Новгород, сначала были засекречены, потом не пригодились и забылись. Лишь спустя 80 лет открываются архивы, создаются мемориалы, а наука идет по пути соединения документов и исторической памяти народа.

Пилотными проектами воссоздания единой карты оборонительных сооружений тыла стали "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". В общий план обороны октября 1941 года их начали встраивать, когда стоял вопрос об эвакуации Москвы, переноса резервной столицы в Куйбышев (ныне Самара), и была реальна угроза, согласно донесениям разведки, наступления фашистов на Куйбышев и Казань. Прямая линия наступления на Куйбышев по перехваченным картам вермахта, шла вдоль реки Сура через Чебоксары и Казань. Поэтому строительство рубежей обороны назвали "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". Их протяженность составила 380 км, и прошла по части Пензенской области и Татарстана. Задача была защитить промышленные районы Поволжья и Урала, работавшие на фронт. Масштабы мобилизации на рытье противотанковых рвов, окопов и блиндажей, были сопоставимы с мобилизацией на фронт. По разным данным, в Чувашии на работы было призвано от 170 до 200 тысяч женщин, подростков и стариков, в то время как на войну ушли 208 тысяч человек. В Пензенской области - более 110 тысяч, в Татарстане - около 180 тысяч. Вручную было вырыто около 5 млн кубометров земли. Рубежи были возведены к январю 1942 года.

- Копали в основном женщины, в страшные морозы. - рассказывает глава "Союза женщин Чувашии" Наталья Николаева. - Я была в шоке, когда недавно летом экскаватор не мог с первого раза справиться с восстановлением рва. Каково было нашим бабушкам, представить не могу. Только, когда вижу их, сухоньких и жилистых, слушаю их рассказы, лишь догадываюсь - как это почувствовать лопатой свой вклад в общую Победу.

"Союз женщин Чувашии" и ряд общественных движений Поволжья добились снятия грифа "Секретно" с части засекреченных документов и продвигают идею создания мемориалов "Сурский рубеж" и "Казанский обвод". РВИО и РАН, поддерживая народное движение, выступают за постепенное изучение системы оборонительных рубежей, что, по мысли историков, остается весомым аргументом для ответа на вопрос - планировался ли некий "упреждающий удар" или "превентивная война Красной Армии", как утверждают создатели фейковой истории.

- Мы идем верно в осмыслении Великой Отечественной войны, - считает советник департамента Управления президента России по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров. - О единстве фронта и тыла мы говорили всегда, но только сейчас историки поднимают проблему создания единой карты истории, которую еще надо составлять. Только так сопряжение усилий фронта и тыла укоренит в памяти народа облик Победы без прикрас, не допустит искажений и фейков.