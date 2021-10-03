В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду, что лидеры других стран прислушаются к словам президента Финляндии Саули Ниинисте, который заявил, что входящим в ЕС странам стоит изменить свое отношение к России и начать выстраивать с ней диалог.

"В новом многополярном мире требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении", - подчеркнул российский дипломат. Грушко напомнил, что Финляндия относится к тем странам, которые выступают за развитие прагматичных, здоровых, нормальных, добрососедских отношений с Россией.

"Они (отношения - прим. ред.) все последние годы отличались особой доверительностью. И все факторы работают на сближение, а не на разъединение народов", - добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

Напомним, на семинаре, посвященном 60-летию национального Института внешней политики, президент Финляндии призвал коллег взглянуть на ситуацию шире. По мнению Ниинисте, недоверие и взаимные обвинения - это не та база, на которой могут выстраиваться крепкие отношения между странами. Отношения не могут быть построены только на военной силе, добавил глава государства.