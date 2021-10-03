Видео: Лена Катина объявила о воссоединении "Тату"

36-летняя российская певица и актриса Лена Катина опубликовала в своем Instagram небольшой ролик, в котором анонсировала возрождение проекта, а также сериал о группе на одной из стриминговых площадок.

"Официальный трибьют "ТАТУ" состоится весной 2022 года. Оставляйте комменты - кого из артистов / DJ вы бы хотели увидеть с нами на сцене? Вообще мнение нам интересно!" - изложила артистка.

Подписчики ликуют, заранее благодаря за возможность вернуться им в "юношеские годы".

Вторая вокалистка дуэта, Юля Волкова, всё это пока никак не прокомментировала. Но откликнулся композитор Сергей Галоян, автор всех главных хитов коллектива, в том числе "Я сошла с ума" и "Нас не догонят".

"Ребят, никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами", - написал Галоян в сторис своего Instagram. То есть композитор запретил "Тату" исполнять песни, в создании которых принимал участие.

"Тату" были активны в 1999-2011 годах, далее несколько раз воссоединяясь, в конечном итоге окончательно расставшись. Все процессы сопровождались скандалами.