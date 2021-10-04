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04.10.2021,  
11:20
Текст:  Николай Грищенко

Американские катера Mk VI станут тяжелым бременем для ВМС Украины

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

На американских верфях началось строительство шести скоростных сторожевых катеров Mk VI для последующей поставки на Украину. Контракт, финансируемый правительством США, должен быть выполнен к марту 2025 года.

Однако эксперты считают, что патрульные катера приведут не к усилению "москитного флота" в Азовском море, а лишь подорвут военный бюджет Украины. Причинами могут стать маломощное вооружение и чрезмерно высокие расходы на обслуживание катеров. Данное обстоятельство, как сообщает неофициальный блог Центра АСТ, привело к тому, что ВМС США до конца года намерены избавиться от полученных в 2015-2018 годах 12 катеров Mk VI.

Цельноалюминиевый катер Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 метра, ширину 6,2 метра и осадку 1,2 метра. Два дизельных двигателя способны разгонять катер до 45 узлов или 83 километров в час. Дальность плавания - 690 миль. Экипаж катера состоит из 10-11 человек. Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk-38 и шесть 12,7-мм пулеметов. Возможна также установка ракет Griffin или Hellfire.

В сценариях ведения боевых действий против "стран-конкурентов" катера Mk VI американскими флотоводцами были сочтены не слишком нужными.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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"Даже при условии бесплатной передачи самих катеров, "очень высокая стоимость их обслуживания", оказавшаяся обременительной даже для ВМС США, сама по себе может создать для ВМС Украины огромную проблему", - отмечают эксперты.

Отметим, что сейчас на вооружении ВМС Украины находится семь катеров типа "Гюрза-М", которые оказались практически бесполезны в прибрежной морской зоне. Так как пушки катера не могут вести эффективный огонь без использования противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля. В ноябре 2018 года катера "Бердянск" и "Никополь" в ходе инцидента в Керченском проливе оказались задержаны российскими пограничниками. В 2019 году их передали украинской стороне.

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