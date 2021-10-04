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Еще один роман автора "Петровых в гриппе" получит экранизацию

Новости
    04.10.2021, 14:57
Текст:   Олег Усков
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Еще одна книга Алексея Сальникова уходит на экраны - вслед за "Петровыми в гриппе" адаптацию ждет мрачнейший социально-фантастический триллер "Отдел". Как передает ТАСС со ссылкой на самого писателя, проектом зайдется кинокомпания Hype Film, делавшая и "Петровых".

Фото: kinopoisk.ru
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"Идет работа над экранизацией "Отдела". Hype Film взяли режиссера", - процитирован Сальников. При этом он отметил, что подробностей не раскроет, так как страшится сглазить. Но известно, что постановщиком выступит не Кирилл Серебренников, снявший тепло принятую киноадаптацию "Петровых в гриппе". Сроки пока не обозначаются. Как и каст.

"Отдел" - второй роман 43-летнего автора. Первая публикация - 2015-й. По центру книги - некогда излишне рьяный и справедливый сотрудник органов, сосланный в небольшой и сверхсекретный Отдел в недрах российских силовых ведомств. Там он с коллегами занимается чудовищными вещами - казалось бы, бессистемным истреблением сограждан и составлением о том престранных отчетов. О шокирующей сути процессов герой узнает в самом финале.

Ранее сегодня сообщалось, что экранизацию ждет "Жук в муравейнике" Стругацких, по совпадению имеющего с "Отделом" некоторые довольно четкие пересечения.

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