Еще один роман автора "Петровых в гриппе" получит экранизацию

Еще одна книга Алексея Сальникова уходит на экраны - вслед за "Петровыми в гриппе" адаптацию ждет мрачнейший социально-фантастический триллер "Отдел". Как передает ТАСС со ссылкой на самого писателя, проектом зайдется кинокомпания Hype Film, делавшая и "Петровых".

"Идет работа над экранизацией "Отдела". Hype Film взяли режиссера", - процитирован Сальников. При этом он отметил, что подробностей не раскроет, так как страшится сглазить. Но известно, что постановщиком выступит не Кирилл Серебренников, снявший тепло принятую киноадаптацию "Петровых в гриппе". Сроки пока не обозначаются. Как и каст.

"Отдел" - второй роман 43-летнего автора. Первая публикация - 2015-й. По центру книги - некогда излишне рьяный и справедливый сотрудник органов, сосланный в небольшой и сверхсекретный Отдел в недрах российских силовых ведомств. Там он с коллегами занимается чудовищными вещами - казалось бы, бессистемным истреблением сограждан и составлением о том престранных отчетов. О шокирующей сути процессов герой узнает в самом финале.

Ранее сегодня сообщалось, что экранизацию ждет "Жук в муравейнике" Стругацких, по совпадению имеющего с "Отделом" некоторые довольно четкие пересечения.