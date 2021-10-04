Франция и Испания предложили реформировать энергорынок ЕС

Франция и Испания разработали конкретные предложения по реформе энергорынка Евросоюза. Об этом сообщил министр финансов Пятой республики Брюно Ле Мэр, прибывший в Люксембург на заседание Еврогруппы.

По его словам, в Париже и Мадриде считают, что Евросоюзу необходимо улучшить регулирование рынка газа и управление запасами голубого топлива. Также ЕС нужно обеспечить долгосрочные контракты и регулируемые тарифы на электричество для граждан ЕС, которые должны быть твердо увязаны со стоимостью производства электроэнергии.

"У европейского энергетического рынка есть один серьезный недостаток - это увязка цен на электричество с ценами на газ", - отметил Ле Мэр. Как подчеркнул министр, электроэнергия очень дорого обходится европейским гражданам.

Выход из сложившейся ситуации он видит, например, в развитии атомной энергетики. "Если мы хотим обеспечить производство большего объема электричества без дополнительных выбросов углекислого газа, то атомная энергетика является сильным ответом на эту ситуацию", - заявил Ле Мэр.