Как не сделать из школьника "разгадывателя" кроссвордов на историческую тему

Он объединил почти 300 человек из 38 стран, представляющих все континенты.

На глобальность проблем, которые сегодня волнуют историческое сообщество, обратил внимание председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, отметив, что в национальных историографиях разных стран нередки случаи расхождений в оценке тех или иных событий прошлого.

"Это вполне естественный и во многом полезный процесс, позволяющий каждой из сторон взглянуть на себя глазами другого. Однако принципиальная позиция России состоит в том, чтобы подобные дискуссии велись сугубо в научном поле и с историческими источниками на руках", - сказал он, открывая Конгресс.

По мнению Сергея Нарышкина, научные споры не должны иметь ничего общего с политизированными трактовками исторических событий. "Никто не вправе использовать прошлое, чтобы воспитывать новые поколения в ненависти друг к другу. Убежден, что общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями и служить для них источником полезных уроков", - подчеркнул глава РИО и добавил, что особенно такой подход касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права. - Полагаю, что присутствующие в этом зале разделяют нашу озабоченность в отношении участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы. Профессиональное историческое сообщество, ученые и педагоги всего мира не должны проявлять малодушие, закрывая глаза на подобные прецеденты".

Лекарство от плохой памяти - умение думать, а также технично работать с документами и архивами. Темой непроверенной информации в интернете, легко рождающихся, но трудно развенчивающихся фейков и примитивных трактовок событий непрофессионалами обеспокоены все участники Конгресса. И, по мнению Сергея Нарышкина, в школе нужно учить отличать факты от мнений. "Первостепенное значение в эпоху переизбытка информации приобретают навыки работы с источниками. Несколько дней назад президент РФ Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству РФ с привлечением Российского исторического общества и других научных и общественных организаций организовать работу по обновлению системы преподавания истории в школе, предусмотрев, в частности, обучение молодых людей навыкам работы с архивами. Предположу, что по мере дальнейшего накопления информации это умение может стать не менее востребованным, чем базовое знание математики или владение иностранными языками", - заявил он.

О некачественном историческом контенте в сети говорил и министр просвещения России Сергей Кравцов: "Для нас, конечно, для всех большой вызов - это информационные технологии, интернет. И если в учебниках истории, в рабочих программах, в методике мы понимаем, что все факты выверены, то зачастую в интернете можно встретить различную информацию. Она может быть интересной, познавательной, но эти факты искажаются".

Кравцов привел в пример видеоролик, в котором за семь минут рассказывается о Великой Отечественной войне. "Все очень красиво, хорошо, он не российский ролик, но в нем фактически говорится, что Великую Отечественную войну выиграла не Россия. Это недопустимо", - возмутился министр, отметив, что формат, в котором, по сути, навязывается ложное представление о прошлом, очень нравится подросткам: "Дети смотрят, детям это все нравится".

Сергей Кравцов призвал проверять информацию, представленную на доступных школьникам исторических ресурсах, на соответствие исторической правде. Глава ведомства подчеркнул, что было бы очень интересно узнать, как борются с историческими фейками в других странах.

"Все мы с вами не хотим превратить наших учеников в успешных "разгадывателей" кроссвордов на историческую тему, - продолжил дискуссию помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, - хотя, на мой взгляд, ЕГЭ даже проще кроссворда".

Он обратил внимание на огромную роль хорошего учителя даже в эпоху цифры и современных технологий. "Да, технологии могут быть хорошим подспорьем для преподавания, какие-то лучше, эффективнее, быстрее, чем традиционные - книга или лекционно-семинарская форма занятий. Натаскать на подготовку к историческому кроссворду ученика дистанционно можно. А вот, на мой взгляд, научить его критически мыслить, обсуждать, говорить, убеждать, не говоря уже о воспитании гражданина, дистанционно сложно, думаю, невозможно", - резюмировал он.

На Конгресс в полном составе приехало руководство европейской ассоциации учителей школьной истории "ЕвроКлио". Эта встреча, по мнению ее главы Стивена Стежерса, положит начало дальнейшему сотрудничеству учителей всего мира, а также поможет бороться со стереотипами. Главная задача современного историка, убежден педагог, научить школьника "вежливо не соглашаться с мнением учителя, задавать критические вопросы, сталкиваться с неопределенностью ответов (когда нет источников), поставить себя на место других и рассмотреть альтернативные мнения". А задача учителя - принять эти вызовы времени.