Китайская 155-мм PLZ-52 будет конкурировать с лучшими западными САУ

PLZ-52 SPH . pic.twitter.com/4xD9m3J3LP— jimmie chan (@71Arifin) September 9, 2021
Эта боевая машина является дальнейшим развитием уже известной и находящейся на вооружении Алжира, Бангладеш, Кувейта и Саудовской Аравии PLZ-45.
Основное отличие заключается в орудии с длиной ствола в 52 калибра. Эта мера позволила значительно повысить максимальную дальность стрельбы активно-реактивным осколочно-фугасным снарядом с 39000 до 53000 метров.
Имеются боеприпасы с лазерным и спутниковым наведением.
Также повышена скорострельность - с пяти до восьми выстрелов в минуту. Прицельная система снабжена лазерным дальномером, тепловизионным прибором. В распоряжении экипажа - современные средства навигации и связи.
На башне для поражения воздушных и наземных целей установлен 12,7-мм пулемет.
Броня защищает экипаж в составе четырех человек от огня стрелкового оружия и осколков мин и снарядов. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч.
Как считают военные эксперты, PLZ-52 может успешно конкурировать с лучшими западными самоходками.