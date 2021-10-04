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04.10.2021 19:18
Рубрика: Экономика

Начинается установка операционной системы Windows 11

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Во вторник, 5 октября, выходит в широкие массы операционная система (ОС) Windows 11. Как отмечает в своем блоге компания Microsoft, она будет постепенно "развертываться" на всех поддерживаемых устройствах.

Но не все пользователи Windows 10 смогут обновиться до Windows 11. Это связано с высокими системными требованиями новой ОС. Она поддерживает процессоры Intel Core, начиная с восьмого поколения (конец 2017 года), AMD Ryzen 2000 (2018 год выпуска), а также процессоры Qualcomm Snapdragon, начиная с модели Snapdragon 850. Кроме того, тактовая частота процессора должна быть минимум 1 ГГц, количество оперативной памяти 4 Гб, а встроенной памяти должно быть не меньше 64 Гб.

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Главным препятствием для пользователей могут стать не завышенные системные требования по процессору, объему оперативной и встроенной памяти, а обязательное наличие в системе "доверенного платформенного модуля TPM 2.0". "Trusted Platform Module (TPM) - система хранения криптографических ключей в персональных компьютерах, - объясняет Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter. - Она может быть реализована как в виде отдельного чипа, установленного на материнской плате компьютера, так и являться частью центрального процессора (технология Intel PTT)".

Модуль нужен для обеспечения защиты от смены компонентов системы или кражи жесткого диска. "Для потребительского сегмента это требование крайне спорное, поскольку официально устройства с модулем TPM в Россию не поставляются или он выключен, так как содержит несертифицированные средства шифрования", - объясняет Бедеров.

Высокие системные требования Windows 11 связаны с тем, что она только начинает жизненный цикл и будет жить на рынке долго, добавляет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. "Ее требования сегодня высоки к железу, фактически это означает замену подавляющего большинства компьютеров на новые, но это нормальный эволюционный процесс. На рынке остаются как Windows 10, так и Windows 11, поддержка Windows 10 никуда не исчезает до 2025 года, и сотни миллионов устройств с Windows 10 будут прекрасно работать", - уверен он.

Аналитик полагает, что наличие криптографических модулей в современных устройствах необходимо, они защищают их, и таких модулей будет становиться все больше и больше, в том числе реализованных аппаратным способом. "Поэтому наличие модуля шифрования TPM 2.0 - необходимость, и тоже самое касается повышенных системных требований для процессоров. Microsoft во многом пошла на этот шаг из-за уязвимостей нулевого дня, которые есть в старых процессорах, и они давно известны. Их наличие ставит крест на возможности использования старых процессоров в новых ОС - так новая ОС была бы гораздо менее защищенной", - заключает Муртазин.

В пресс-службе Microsoft рассказали "РГ", что TPM 2.0 является обязательным системным требованием Windows 11, в том числе и в России. "Хотя пользователь может отключить TPM после установки, существует множество функций безопасности Windows, которые станут недоступны или будут иметь ограниченную функциональность, что создает риски быть подверженным атакам вредоносного программного обеспечения", - подчеркнули в компании.

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Из интересных нововведений Windows 11 - новый пользовательский интерфейс. Например, меню "Пуск", ставшее знаменитой отличительной чертой всех версий Windows, теперь располагается по центру. В Microsoft "подсмотрели" это решение у MacOS и Linux - там меню с программами уже давно располагается именно в центральной части экрана.

Windows 11 требует обязательного наличия модуля шифрования, который по умолчанию отключен в России

В Windows 11 будет множество виджетов - погода, актуальные новости и другая полезная информация. Компания пыталась реализовать их еще во времена Windows Vista, однако тогда они не приглянулись пользователям и затем были отключены вовсе. Серьезно обновился Microsoft Store - фирменный магазин приложений редмондцев. Недавно компания объявила о том, что пустит в него сторонние приложения - например Epic Games Store и Amazon AppStore - и не будет брать с них комиссию за продажу контента. Windows 11 будет поддерживать Android-приложения и интегрирует новые игры в рамках подписки Xbox Game Pass. В компании доработали поддержку двух и более мониторов - система "запоминает" расположение окон и при повторном включении компьютера они будут находится на тех же местах.

Обновиться на Windows 11 c Windows 10 можно бесплатно.

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