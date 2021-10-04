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04.10.2021 18:03
Рубрика: В мире

Немцы прочат Штайнмайеру второй президентский срок

Текст: Юрий Ершов

Пока добившиеся успеха на парламентских выборах партии заняты переговорами о создании нового коалиционного правительства Германии, социологическая служба Forsa озаботилась судьбой президента страны, 65-летнего Франка-Вальтера Штайнмайера.

Фото: REUTERS
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Как сообщает газета Welt со ссылкой на результаты опроса, большинство граждан полагает, что Штайнмайер должен остаться на посту президента на второй срок. За это высказались 70% респондентов из 1007 опрошенных. Его работой довольны две трети населения страны, а 85% считают, что переизбрание Штайнмайера, полномочия которого истекают в феврале 2022 года, не должно вообще обсуждаться на кулуарных межпартийных переговорах о формировании кабинета министров. К слову, бывший канцлер Герхард Шредер в своем подкасте Die Agenda категорически выступил против того, чтобы выборы президента вообще стали предметом нынешних межпартийных дебатов.

Между тем в понедельник утром было объявлено, что Штайнмайер удостоен звания почетного гражданина земли Берлин. На церемонии бургомистр столицы Михаэль Мюллер отметил, что это звание присвоено президенту за его "мужественную и последовательную позицию в отстаивании демократических ценностей".

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