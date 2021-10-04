Netflix показал трейлер комедийного фильма ужасов "Поездка"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал анонс норвежского комедийного фильма ужасов "Поездка" (другой вариант перевода названия картины I onde dager - "И в горе, и в радости"). Он будет доступен на сайте 15 октября.

По сюжету фильма семейная пара в лице героев Нуми Рапас ("Однажды в Стокгольме", "Девушка с татуировкой дракона") и Акселя Хенни ("Марсианин") отправляются за город и снимают на выходные уединенный домик. Выясняется, что каждый из них задумал избавиться от супруга, чтобы упростить процедуру развода. В силу комического стихийного стечения обстоятельств никому из них не удалось с первой попытки, а затем в гости нагрянули трое громил. В их планы не входит оставлять в живых никого. Судя по трейлеру, в фильме немало членовредительства, крови и нелепостей.

Режиссер - Томми Виркола ("Охотники на ведьм", "Операция "Мертвый снег").

Трейлер доступен по ссылке.