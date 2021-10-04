Netflix показал трейлер музыкальной драмы с Эндрю Гарфилдом

На YouTube-канале сервиса Netflix появился англоязычный трейлер музыкального фильма "Тик-так, бум!" (Tick, Tick… Boom!). Эндрю Гарфилд ("Мейнстрим", "Человек-паук") сыграл в нем драматическую роль нью-йоркского композитора Джонатана Ларсона в период, когда тот создавал мюзикл "Супербия" (Superbia).

В ролике показано, как автор мюзикла танцует, поет и очень беспокоится, что не успеет сделать все, что им задумано.

На момент событий фильма герою было 29 лет, а в 35-летнем возрасте его не стало из-за вовремя не диагностированного наследственного заболевания, приведшего к расслоению аорты.

Работу над автобиографическим рок-монологом "Тик-так, бум!" (ранее носил название "30/90") он завершил в 1991 году, а премьера состоялась только в 2001 году, после его смерти. Кроме того, посмертно Ларсон был награжден тремя премиями "Тони" и Пулитцеровской премией.

Режиссер - Лин-Мануэль Миранда, главные роли сыграли Ванесса Хадженс ("Начни сначала", "Собачья жара", "Классный мюзикл"), Брэдли Уитфорд, Джудит Лайт ("Политик").

В России фильм выйдет 19 ноября, в мире - 10 ноября.