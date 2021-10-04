Новые лазерно-оптические комплексы для контроля космоса развернут в РФ

В России на боевое дежурство поставили первый лазерно-оптический комплекс для контроля космического пространства. Он работает на территории Алтайского края.

Всего развернут 12 комплексов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 4 октября, в День космических войск. Новые лазерно-оптические и радиотехнические комплексы появятся до 2025 года. Кроме того, в воинских частях Главного испытательного космического центра им. Германа Титова эксплуатируют более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

В военном ведомстве добавили, что только в нынешнем году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск провели более 3,5 тысячи специальных работ. Они обнаружили и сопроводили порядка 1,7 тысячи объектов, проконтролировали вывод на орбиты более 1450 космических аппаратов, выдали 15 предупреждений об опасных сближениях объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

А боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк запустили четыре ракеты космического назначения класса "Союз-2" с аппаратами военного назначения и произвели один пуск межконтинентальной баллистической ракеты.