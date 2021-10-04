Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.10.2021,  
09:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Новые лазерно-оптические комплексы для контроля космоса развернут в РФ

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В России на боевое дежурство поставили первый лазерно-оптический комплекс для контроля космического пространства. Он работает на территории Алтайского края.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение

Всего развернут 12 комплексов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 4 октября, в День космических войск. Новые лазерно-оптические и радиотехнические комплексы появятся до 2025 года. Кроме того, в воинских частях Главного испытательного космического центра им. Германа Титова эксплуатируют более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

В военном ведомстве добавили, что только в нынешнем году специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск провели более 3,5 тысячи специальных работ. Они обнаружили и сопроводили порядка 1,7 тысячи объектов, проконтролировали вывод на орбиты более 1450 космических аппаратов, выдали 15 предупреждений об опасных сближениях объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

А боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк запустили четыре ракеты космического назначения класса "Союз-2" с аппаратами военного назначения и произвели один пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
космос
Фото: Пресс-служба ЦВО
Российские мотострелки уничтожили "диверсантов" в Таджикистане 09:47
Daily Star составила список странного и страшного советского оружия 01.07.2021
Космический буксир "Зевс" можно будет использовать в интересах ПВО РФ 14.05.2021