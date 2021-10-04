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Объявлены сроки проведения BAFTA Awards в 2022 году

Новости
    04.10.2021, 15:37
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Adrian DENNIS / AFP Фото: Adrian DENNIS / AFP
Фото: Adrian DENNIS / AFP

Британская академия кино и телевидения определилась со сроками проведения основных мероприятий в 2022 году. Об этом сообщает портал Deadline

Фото: youtube.com/ BBC America
Появился тизер "Доктора Кто"

Церемония по вручению премии за достижения в области телевидения (British Academy Television Awards) пройдет 8 мая, а British Academy Television Craft Awards состоится 24 апреля. Список номинантов будет объявлен 30 марта.

В 2022 году будут применяться новые правила касательно порядка выдвижения кандидатур, а также вступят в силу более жесткие требования для соискателей: расширение количества номинантов в международной секции, удвоение требований к проектам в рамках "критериев разнообразия", учет вклада в работу над проектом специалистов второго звена и так далее.

Что касается аналогичной премии в области кинематографии, ранее в этом году было объявлено о том, что она будет проведена 13 марта 2022 года.

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