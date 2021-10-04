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Рубрика: Общество

Исследование: грозное осложнение диабета можно выявить по окружности талии

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Франции обнаружили связь между увеличением окружности талии и неалкогольной жировой болезни печени у людей с диабетом 2-го типа. Эти данные опубликованы в издании EurekAlert!

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Увеличение окружности талии на один сантиметр приводит к 5-процентному увеличению риска развития последней стадии жировой болезни печени - ее фиброзу. Большая окружность талии связана с метаболическим синдромом и накоплением жира в брюшной полости, что может привести к жировой болезни печени.

Жировая болезнь печени - это состояние, при котором жир накапливается в печени, приводя на последних стадиях к такому серьезному повреждению печени как фиброз. Известно, что фиброзом страдает до 15-20 процентов диабетиков. Но какое влияние он оказывает на осложнения диабета?

Ультразвуковое исследование печени показало, что у 74,5 процентов участников был поставлен диагноз жировая болезнь этого органа. У 12,4 процента - фиброз печени. У 24,8 процента пациентов - макрососудистые осложнения диабета - заболевания сердца. У 20,5 - ретинопатия (повреждение кровеносных сосудов сетчатки); у 39,4 - невропатия (повреждение нервов), и у 38,3 процента - нефропатия (заболевание почек).

Фото: Из личного архива
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Нефропатия чаще встречается у пациентов с фиброзом, чем у других пациентов, страдающих сахарным диабетом. Частота других осложнений не отличалась между пациентами с фиброзом и другими пациентами с диабетом второго типа. Такие данные были получены в результате исследования истории болезни 684 пациентов, страдающих сахарным диабетом. Участники исследования, среднего возраста в 61 год, имели окружность талии 104 сантиметра, а индекс массы тела в среднем 28,7.

Более высокие уровни АСТ, показателя повреждения печени, также были связаны с более высокими рисками развития фиброза. Таким образом, при лечении диабета 2 типа врачи должны проверять наличие прогрессирующего фиброза при увеличенной окружности талии или уровня АСТ.

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