Постановление губернатора Пензенской области от 1 октября 2021 года № 177 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями) и принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 23.09.2021 № 58-00-05/8-6165-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 14 подпунктом 14.13 следующего содержания:

"14.13. организация в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах (комплексах) дезинфекционного режима и "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 06.10.2021.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







