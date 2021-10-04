Путин проведет совещание по климату

Стала известна тема совещания президента с членами правительства, о котором "РГ" писала вчера - климатическая политика. Мероприятие состоится завтра, 5 октября, в один день со встречей с финалистами конкурса "Учитель года". Все они пройдут по видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля.

В финал вышли 85 человек из всех регионов. Среди них - 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физкультуры и один учитель географии. Имя победителя будет объявлено 5 октября в историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ.

Основной темой встречи Владимира Путина с членами правительства станут меры по реализации климатической политики. Ожидается доклад министра экономического развития Максима Решетникова. Участники обсудят разработанную Минэкономразвития Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В обсуждении примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, сахалинский губернатор Валерий Лимаренко доложит итоги эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Будет рассмотрен и ряд других актуальных вопросов.