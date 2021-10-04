Более 70 зверей и птиц прошли реабилитацию в Москве в этом году

С начала года в Центр передержки диких животных поступили 112 особей. Из них более 50 диких зверей и птиц вернулись в естественную среду обитания, 18 экзотических животных передали в зоопарки. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Сейчас в Центре реабилитации диких животных более 500 подопечных. Звери и птицы проходят полное обследование и, если необходимо, реабилитацию. Как только специалисты считают, что подопечные готовы вернутся в живую природу, их выпускают на волю, если животное экзотическое для средней полосы России - их отправляют в зоопарки. Для некоторых домом становится сам Центр.

Об обнаружении безнадзорных животных или о фактах жестокого обращения с ними сообщают неравнодушные горожане на горячую линию: +7 (495) 777-77-77.