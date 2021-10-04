Российская Царь-пушка возглавила десятку орудий-рекордсменов

Царь-пушка победила в номинации "самое большое дульнозарядное орудие". Она отлита из бронзы в 1586 году, весит 40 тонн и способна выстрелить 600 килограммами каменной картечи, за что получила прозвище "русский дробовик". 35-дюймовая Царь-пушка никогда не принимала участие в боевых действиях и предназначена была, по выражению Бориса Годунова, для внушения благоговейного страха населению и иностранным послам. В 1812 году Царь-пушку хотел забрать в Париж Наполеон, но не сложилось. Сейчас орудие является одной из ключевых достопримечательностей Кремля.

Семейная пара

В 1936 году Адольф Гитлер спросил оружейника Густава Круппа, сможет ли тот создать оружие для взлома французской линии Мажино. Тот предложил пушку калибра 800 мм (31 дюйм), любивший все крупное фюрер заказал две. Пушки назвали Густав и Дора в честь Круппа и его жены. Каждое орудие весило 1350 тонн, требовало трех дней для сборки, и специальный поезд - для перемещения. Зато оно стреляло семитонными бетонобойными снарядами на 40 км. К захвату Франции пушки опоздали, но Густав обстреливал Севастополь во время осады, выпуская до 14 снарядов в день. К концу Второй Мировой войны оба орудия были разобраны.

Главный калибр

Японские гигантские линкоры времен Второй Мировой "Ямато" и "Мусаси" несли по девять 460-мм орудий каждый. Несмотря на то, что били пушки на 26 миль, толку от них оказалось мало. Американские подлодки и авиация не подпускали линкоры на дальность прямого выстрела. Оба корабля погибли от бомб и торпед.

Атомная базука

Принятый на вооружение армии США в начале 60-х надкалиберный боеприпас "Деви Крокетт" может претендовать сразу на два рекорда: самый миниатюрный ядерный боеприпас и самый разрушительный выстрел из джипа. 34-килограммовый снаряд мощностью 20 килотонн выстреливался из безоткатного орудия М28, установленного на станине или джипе. Дальность выстрела составляла 2 километра, при этом отклонение от цели достигало 320 метров. В конце 70-х "Крокетт" сняли с вооружения.

Вавилонская пушка

Страсть ко всему большому испытывал и Саддам Хусейн. Застряв с посредственными ВВС и старыми советскими ракетами, иракский лидер заказал пушку калибром 990 мм с длиной ствола 152 метра. Теоретически это орудие могло послать снаряд в любую точку планеты - по суборбитальной траектории. На практике части "Большого Вавилона" - так назвали проект, - были арестованы в Испании и Швейцарии на заводах-изготовителях.

В десятку самых внушительных огнестрельных изделий попал и придуманный в XIX веке в США дробовик для лентяев, способный одним выстрелом попасть в целую стаю уток. Поднять гигантское ружье одному человеку было не под силу и его укладывали в лодку.