В Подмосковье приезжий украл пять велосипедов

Мужчина похищал велосипеды, оставленные на специализированных стоянках возле торговых центров и гипермаркетов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что он пассатижами перекусывал противоугонные тросы и уезжал на похищенном велосипеде. Нашли и задержали его с поличным во время попытки совершения очередной кражи. Вычислить вора помогли камеры видеонаблюдения. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 34-летний уроженец Волгоградской области.

Полицейские считают, что он причастен к совершению 5 краж велосипедов на территории Подольска, на общую сумму более 60 тысяч рублей. Задержанный пояснил, что продавал украденные машины прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Вор взят под стражу.