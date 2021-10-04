В ЕАО загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Пожар на площади 500 квадратных метров произошел на складе горюче-смазочных материалов в селе Ленинское в ЕАО.

"Информация о возгорании на территории производственной базы на улице Западной в Ленинском поступила на пульт пожарно-спасательной службы в воскресенье в 19.15 по местному времени", - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

На место происшествия выехали расчеты пожарно-спасательной части № 3 и сотрудники вневедомственной пожарной охраны минобороны. Семь часов понадобилось огнеборцам на то, чтобы потушить пламя. В результате помещение выгорело полностью, огонь уничтожил все запасы топлива и покрышки. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб. Всего в ликвидации ЧП были задействованы 15 человек и пять пожарных машин.