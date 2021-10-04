В Хабаровском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Три человека, пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в Нанайском районе Хабаровского края, остаются в больнице, еще шесть после обследования отправлены на амбулаторное лечение, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Краевой клинической больнице № 2 находятся три пациента, в том числе ребенок. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, у пострадавших в основном легкие черепно-мозговые травмы", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в ночь на воскресенье на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре неподалеку от поселка Иннокентьевка Нанайского района водитель пассажирского автобуса не справился с управлением. Транспортное средство, в котором, по информации МЧС, находились 38 человек, съехало в кювет и опрокинулось. В результате 12 пассажиров получили травмы, девять из них санавиацией доставлены в Хабаровск.

По факту аварии расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.