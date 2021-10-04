Жителей Чукотки предупредили об ураганном ветре

На Чукотке спасатели распространили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Под влиянием непогоды вновь окажутся восточные территории - Анадырский и Чукотский районы, столица региона, а также два городских округа - Провиденский и Эгвекинот.

Как прогнозируют синоптики, уже с вечера понедельника порывы ветра там будут достигать 20-25 метров в секунду. На побережье Берингова моря и в Анадыре ветер и вовсе может стать ураганным - до 33 м/с.

Местным жителям спасатели советуют не выезжать за пределы населенных пунктов, не выходить в море и не оставлять без присмотра детей. Особую опасность в это время могут представлять плохо закрепленные и ветхие конструкции, отмечается в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе из-за пурги и ветра до 30 метров в секунду на Чукотке возникли перебои с электричеством. Также было нарушено авиасообщение. В нескольких районах отменили занятия в школах.