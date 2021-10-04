Житель Перми напал на двух школьниц, чтобы отомстить за дочь

В Перми мужчина напал на двух девочек, чтобы отомстить за свою дочь. Мама одной из пострадавших обратилась с заявлением в полицию, уточнив, что нападавший ей неизвестен.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка.

Ранее в социальных сетях появилась запись инцидента, на которой видно, что мужчина подходит к двум девочкам-подросткам у подъезда и начинает их агрессивно отчитывать за то, что они якобы оскорбили его дочь. Угрозы со стороны мужчины, высказанные преимущественно нецензурной лексикой, переходят в побои.