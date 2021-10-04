В Оренбуржье уволен полицейский, ударивший ребенка

Сотрудник полиции, ставший фигурантом скандала с избиением четырехлетнего ребенка на детской площадке, уволен из органов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел 22 июня в Оренбурге на детской площадке во дворе дома на улице Салмышской. Четырехлетний мальчик находился там с мамой. По словам женщины, игрушки ее сына понравились другому ребенку, гулявшему рядом. Тот попытался взять их себе, но малыш не отдал. Детский конфликт пришел разнимать отец второго мальчика. Он ударил ее сына. Ушибы, полученные ребенком, зафиксировали медики. А вскоре выяснилось, что мужчина, ударивший малыша, - сотрудник полиции. Мать мальчика написала заявление на обидчика, но в возбуждении административного дела было отказано.

После того, как женщина рассказала эту историю в социальных сетях, прокуратура и СК начали проверки по данному факту. Служебную проверку провело и УМВД по региону. По ее итогам сотрудник был уволен из органов внутренних дел.