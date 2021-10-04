В Саратове ушел из жизни режиссер-документалист Дмитрий Луньков

В Саратове скончался режиссер-документалист, заслуженный деятель искусств РСФСР Дмитрий Луньков.

За свою творческую биографию Дмитрий Алексеевич снял более 60 документальных фильмов и был одним из создателей студии "Саратовтелефильм". Целый ряд его работ отмечены различными кинематографическими наградами. В 1997 году Луньков в Екатеринбурге на фестивале неигрового кино получил приз "За выдающийся вклад в российскую кинематографию".

С 1999 года являлся "Почетным гражданином" города Энгельса, был также действительным членом Российской академии киноискусств "Ника"

Как отмечают в областном министерстве культуры, его фильмы "входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ".

Дмитрий Луньков скончался на 86-м году жизни, в ковидном госпитале, куда, по сообщению коллег, ранее был госпитализирован.