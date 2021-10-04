В Татарстане дети отравились парами хлора в бассейне

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об отравлении детей парами хлора в бассейне села Хлыстово в Елабужском районе.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, по предварительным данным, сотрудник физкультурно-оздоровительного комплекса во время замера концентрации дезинфицирующего средства в воде не закрыл хлораторную комнату. В результате пары химического вещества проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились шестеро взрослых и двое детей.

Медицинская помощь потребовалась двум мальчикам 2010 и 2018 годов рождения. Детей направили в Елабужскую центральную районную больницу, их состояние удовлетворительное.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи взяли пробы воды, изъяли документацию учреждения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.