Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае

Рейсовый автобус опрокинулся в Красноярском крае, есть пострадавшие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, авария произошла поздно вечером 3 октября на 66 километре федеральной трассы Р-257 "Енисей" недалеко от Дивногорска. Автобус следовал по маршруту "Ермаковское-Красноярск".

Водитель не справился с управлением, и транспортное средство с пассажирами съехало в кювет, завалившись на левую сторону. В салоне находилось 38 человек, различные травмы получили пять из них.

В ГИБДД пока не называют причину ДТП. Но, скорее всего, всему виной плохие погодные условия. В регионе идет дождь, переходящий в снег, температура воздуха периодически опускается до 0 градусов. Водители в социальных сетях писали, что на дорогах вечером был гололед.