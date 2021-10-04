В Приангарье полиция помогла дальнобойщику поднять опрокинутую фуру

Сотрудники отдела полиции "Тулунский" Иркутской области выручили дальнобойщика, который обратился за помощью после ДТП. Об этом сегодня рассказали в региональном главке МВД.

Водитель фуры, направлявшейся с товаром в Новосибирск, не справился с управлением на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь", и автомобиль опрокинулся. После звонка дальнобойщика в полицию на место аварии выехали два экипажа ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции за несколько часов разгрузили "КамАЗ", а затем вызванная ими спецтехника вытянула его на проезжую часть.

Водитель поблагодарил дорожных полицейских за отзывчивость и продолжил путь.