В аэропорту Ставрополя оштрафовали пассажира, прилетевшего без маски

Пассажира авиарейса Москва - Ставрополь, который в самолете отказывался надеть маску, в аэропорту встретили полицейские. В отношении мужчины составили протоколы об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО, житель города Минеральные Воды нарушил правила поведения на борту самолета.

- Наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров, находился во время полета без средств индивидуальной защиты органов дыхания и отказался выполнить законные требования членов экипажа надеть маску, - говорится в сообщении ведомства.

В результате в отношении 34-летнего мужчины составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и частью 6 статьи 11.177 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".