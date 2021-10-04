Во Владикавказе возбудили дело из-за гибели рабочего в котловане

В столице Северной Осетии местный отдел следственного управления СК РФ по республике возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего. Мужчина погиб 29 сентября, когда в вырытом котловане для переноса газопровода воспламенился природный газ.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, рабочий скончался на месте.

- По данным следствия, 29 сентября 2021 примерно в 15 часов возле многоэтажного дома по улице Владикавказской в городе Владикавказе проводились работы по переносу газопровода в обход строящегося здания работниками подрядной организации. В одном из искусственно вырытых котлованов при проведении сварочных работ произошло возгорание природного газа, - говорится в сообщении СУ СК РФ по республике.

На месте аварии также пострадал еще один человек, он с многочисленными ожогами был доставлен в больницу. Само горение газа быстро ликвидировали прибывшие на место спасатели.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас следователи изучают причины происшествия. Наказаны могут быть руководители компании, ответственные за соблюдение правил безопасности.