Экс-министра МВД Коми признали виновным во взяточничестве

Бывший министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников признан виновным в во взяточничестве. Соответствующее решение принял Сыктывкарский городской суд, сообщают в ведомстве.

В частности, судом было установлено, что Половников, занимая высокую должность, получил крупную сумму, а затем провел ряд финансовых операций, чтобы легализовать поступившие к нему средства.

Ранее "РГ" сообщала, что по версии следствия, Половников четыре года назад получил 25 миллионов рублей. Задержали министра в январе 2020 года. С тех пор он находится под стражей. После возбуждения уголовного дела Половников был уволен из внутренних органов.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда уточняет, что оглашение резулятивной части приговора состоится 5 октября.