Умерла старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская

В Пскове в возрасте 94 лет скончалась заслуженная артистка России Мирра Горская. Об этом сообщил Псковский драмтеатр имени А.С. Пушкина, где актриса служила 72 лет.

Мирра Горская родом из города Боровичи в Новгородской области. С театром она мечтала связать свою жизнь с самого детства, стала студенткой Вагановского училища. Актриса должна была учиться в Ленинграде, но началась война.

Будущая актриса была в это время в Боровичах, она устроилась в швейную мастерскую, потом пошла на кирпичный завод.

В 1943 году, когда в Боровичи приехал Ленинградский областной государственный театр оперетты (ныне театр Музкомедии), Мирру Горскую взяли в труппу. Прослужила она там до 1946, потом работала в театре музыкальной комедии Пятигорска, в филармонии Новгорода и Пскова.

В 1949 году Мирра Горская стала служить в Псковском областном театре драмы имени Пушкина. На ее счету много ярких ролей. Несмотря на солидный возраст, она до последнего продолжала выходить на сцену. Например, в нашумевшей постановке "Пиковая дама" она играла Анну Федотовну, хранительницу трех карт, приносящих успех.