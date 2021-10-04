На трассе М-4 запустили движение по путепроводу над Сальским кольцом

В Ростовской области под Батайском началось движение по новому путепроводу на 1083 километре трассы М-4 "Дон" над "Сальским кольцом" (строительный адрес - "Обход Аксая"), сообщили в госкомпании "Автодор".

Движение запустили по постоянной схеме. Кроме самого путепровода, также организованы два новых съезда к кольцу: с прямого направления на Ростов-на-Дону и на Москву. Проект включает в себя реконструкцию существующей дороги и строительство нового участка. Развязка у Батайска входит в I-II этапы реконструкции.

Новая схема организации движения положительно скажется на дорожной обстановке как на трассе М-4 в Ростовской области, так и на региональной сети при подъездах к Сальскому кольцу, отмечают в "Автодоре". Пропускная способность участка М-4 "Дон" в Ростовской области вырастет с восьми до 100 тысяч автомобилей в сутки. Корме того, транзитный и местный автомобильные потоки будут разведены в разных уровнях, вырастет скорость потока и повысится безопасность дорожного движения.

Реконструкция участка с 1072 по 1091 километры на М-4 продолжится. Этот отрезок трассы планируется довести до технической категории I-Б уже через год с небольшим. Будет устроен 21 км освещенной дороги без пересечений в одном уровне, без светофоров, с восемью мостами и путепроводами, надземным пешеходным переходом.

Проект обхода общей протяженностью 67 км является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. После его реализации транзитный транспорт будет выведен из Ростова-на-Дону и Аксая. Время в пути к Черному морю для тех, кто едет из Москвы, сократится на минимум полтора-два часа. 24 декабря 2020 года в эксплуатацию после реконструкции уже сдано 12,2 километра обхода с 1024 по 1036 километр трассы М-4.