На трассе Екатеринбург - Серов в ДТП с грузовиком погиб ребенок

Сотрудники ГИБДД Свердловской области разбираются в обстоятельствах страшной автокатастрофы, которая унесла жизнь трехлетнего ребенка.

ДТП произошло накануне вечером около 16.40 на 11 километре трассы Екатеринбург - Серов. По данным правоохранительных органов, семья на Renault Logan ехала с дачи. За рулем находился мужчина 1982 года рождения, у него 14 лет стажа.

Машина двигалась со стороны Верхней Пышмы в Екатеринбург, когда произошло столкновение с ехавшим попутно КамАЗом. Иномарка загорелась, потушить ее помогли очевидцы.

В результате аварии погиб мальчик. Его родители госпитализированы: у отца черепно-мозговая травма и ранение руки, у матери - открытый перелом ноги. Все находившиеся в машине были пристегнуты, ребенок ехал в специальном кресле.

Шофер грузовика не пострадал.

"В ходе следствия будет установлено, действия кого из водителей стали причиной ДТП", - уточнили в региональном управлении ГИБДД.