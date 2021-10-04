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04.10.2021,  
09:47
Текст:  Татьяна Воробьева

Российские мотострелки уничтожили "диверсантов" в Таджикистане

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В горах Таджикистана проходят учения с участием военнослужащих 201-й российской базы. Мотострелки отработали уничтожение диверсантов, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Разведчики действовали на полигоне Ляур. Они использовали современные средства наблюдения. Например, малогабаритную радиолокационную станцию "Соболятник": она может одновременно отслеживать до двух десятков разных объектов, определять их координаты с точностью до десяти метров (это позволяет распознавать технику в колонне и "видеть" ее отдельно, а не как единый длинный объект в определенном районе). "Соболятник" поступил на вооружение российской армии в феврале этого года.

Также на учениях использовали возможности комплекса "Фара-ВР" из семейства портативных радиолокационных станций непрерывного излучения. РЛС предназначена для разведки движущихся наземных целей (людей и техники), а также - для наведения станкового автоматического стрелкового оружия.

Военнослужащие с господствующих высот вычислили и блокировали район расположения "бандитов" и провели молниеносный налет на них. Мотострелки огнем из БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили живую силу условного противника. Огонь корректировался с помощью беспилотников "Орлан-10".

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