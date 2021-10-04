В Екатеринбурге проверят сообщение о шедшем по обочине ребенке

Следственный комитет Свердловской области проверяет информацию, которая появилась в местных СМИ: сообщалось, что горожане видели маленького ребенка, который шел один по обочине вдоль дороги.

Как рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Шульга, второго октября в Октябрьском районе заметили мальчика, рядом с которым не было никого из взрослых: его мать якобы возмутилась тем, что он не показал себя с лучшей стороны на тренировке, из-за чего отказалась везти на машине и отправила домой пешком.

"Кроме того, - добавил официальный представитель СК, - в публикациях указывалось, что этого ребенка и его маленького брата мать подвергает физическим наказаниям".

Организована доследственная проверка. О результатах будет доложено в центральный аппарат СК.