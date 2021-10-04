Умер "король" чилийской поп-музыки Иван Патрисио Маннс

В клинике Винья-дель-Мара на 85-м году жизни после месяца лечения скончался один из самых прославленных и влиятельных чилийских поп-музыкантов, певец и автор песен Иван Патрисио Эухенио Маннс де Фоллиот. Или просто Патрисио Маннс.

Об этом сообщает Latercera, уточняя: артист страдал диабетом, в последние дни его состояние стремительно ухудшалось. Какое-то время Иван провел в палате интенсивной терапии, но все усилия медиков оказались тщетными. Причиной смерти певца стала сердечная недостаточность.

Год назад в этой же клинике от рака умерла жена певца - Александра.

Маннс родился 3 августа 1937-го в Чили в творческой семье - и мать его и отец были непрофессиональными пианистами. Отец, француз, работал учителем, мать, немка, - агрономом.

В детстве начал играть на гитаре, в подростковом возрасте написал свою первую песню - Bandido. Представил произведение на музыкальном фестивале в Аргентине в 1959-м, и композиция сходу взяла первое место. Соответственно, дальнейшая судьба парня была решена тут же. В 1965-м вышла дебютная пластинка Ивана.