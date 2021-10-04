Умер участник групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг

3 октября на 68-м году жизни умер певец, композитор и аранжировщик Михаил Файнзильберг. Об этом сообщил бывший коллега Михаила по группе "Круг" Игорь Саруханов.

"Друзья, с прискорбием сообщаем об уходе из жизни одного из создателей группы "Круг" Михаила Файнзильберга. Приносим свои самые искренние соболезнования семье и близким. Светлая память!" - написал Игорь в Instagram только что.

Михаил Павлович Файнзильберг родился 6 мая 1954 года в городе Кемерово. Музыкальную деятельность начал барабанщиком в группе Стаса Намина "Цветы". В апреле 1981-го вместе с Сарухановым, Владимиром Васильевым и Александром Слизуновым создал "Круг".

Коллектив работал в Омской филармонии, Михаил был музыкальным руководителем проекта, администратором - Геннадий Руссу, будущий директор театра Аллы Пугачевой.

В 1983-м вышел первый альбом - с песней "Каракум", ставшей "визиткой" коллектива.

"Круг" распался в 1988-м (объединившись вновь с 2021-м).

Далее Файнзильберг жил в Майами, став единственным русским музыкантом проекта "Звезды против терроризма" (памяти жертв трагедии 11 сентября), выступив на одной сцене с Ленни Кравицем, Глорией Эстефан и другими.

Вернувшись из США в Россию, занимался сольной карьерой, участвовал в музыкальных ретро-проектах.

Далее Михаил принял монашество и служил звонарём Храма Иконы Божьей Матери в Ховрино. Послушание проходил в Лавре Саввы Освященного в Иудейской пустыне в Израиле.