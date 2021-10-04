Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.10.2021,  
14:15
Текст:  Иван Петров

Успешно выполнен второй пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Экипаж атомной субмарины в понедельник выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что вторая испытательная стрельба произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск". При этом отмечается, что пуск был произведен впервые из подводного положения - с глубины 40 метров. Запуск произведен из акватории Белого моря, условная морская цель, которую успешно поразила ракета, находилась в Баренцевом море.

Фото: Минобороны РФ
Первый пуск "Циркона" с подводной лодки сняли на видео

"По данным объективного контроля полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам", - отметили в военном ведомстве.

Сегодня утром военные сообщили о первом испытательном пуске ракеты "Циркон". Он также был произведен с атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск", но из надводного положения.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Российская Царь-пушка возглавила десятку орудий-рекордсменов 10:20
Пуск ракеты "Циркон" с подлодки запланирован на октябрь 30.09.2021
"Хвасон-8": что известно о новой гиперзвуковой ракете КНДР 29.09.2021
испытания
Фото: Минобороны РФ
Новые лазерно-оптические комплексы для контроля космоса развернут в РФ 09:37
Новая северокорейская ракета ПВО оказалась похожа на "Пращу Давида" 01.10.2021
Завершились испытания российского "умного" транспортного парашюта 30.09.2021
гиперзвук
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Знаменитому пистолету Макарова подобрали замену 04:00
Пентагон заявил об испытании ракеты со скоростью в пять Махов 27.09.2021
"Плохие новости": NI прокомментировал скорое начало поставок "Циркона" 27.08.2021