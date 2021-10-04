Успешно выполнен второй пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Экипаж атомной субмарины в понедельник выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что вторая испытательная стрельба произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск". При этом отмечается, что пуск был произведен впервые из подводного положения - с глубины 40 метров. Запуск произведен из акватории Белого моря, условная морская цель, которую успешно поразила ракета, находилась в Баренцевом море.

"По данным объективного контроля полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам", - отметили в военном ведомстве.

Сегодня утром военные сообщили о первом испытательном пуске ракеты "Циркон". Он также был произведен с атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск", но из надводного положения.