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04.10.2021 21:28
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине

Текст: Татьяна Замахина

Идея создать на Украине военную учебную миссию Евросоюза может обернуться провокациями против России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее о такой возможной перспективе сообщалось в немецкой прессе со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы Евросоюза. Во внешнеполитической службе ЕС при этом официально заявляли, что ищутся "пути укрепления устойчивости" Украины.

Есть немало вопросов к Евросоюзу, отметил Слуцкий, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. И один из них: "Против кого будут учить европейские инструкторы и кто будут их учениками?"

По его оценке, Украину под прикрытием защиты от мнимой российской агрессии могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении РФ.

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Глава комитета заметил, что, если бы в Европе действительно беспокоились о безопасности Украины, то обратили бы внимание на непрекращающийся конфликт в Донбассе и саботаж Киевом Минских соглашений.

Он также посоветовал Западу не забывать, что Россия как суверенное государство вправе проводить учения на собственной территории. "Любые попытки оправдать этим размещение военных миссий в сопредельных с РФ государствах будут носить надуманный характер", - указал Слуцкий.

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