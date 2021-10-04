В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине

Идея создать на Украине военную учебную миссию Евросоюза может обернуться провокациями против России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее о такой возможной перспективе сообщалось в немецкой прессе со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы Евросоюза. Во внешнеполитической службе ЕС при этом официально заявляли, что ищутся "пути укрепления устойчивости" Украины.

Есть немало вопросов к Евросоюзу, отметил Слуцкий, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. И один из них: "Против кого будут учить европейские инструкторы и кто будут их учениками?"

По его оценке, Украину под прикрытием защиты от мнимой российской агрессии могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении РФ.

Глава комитета заметил, что, если бы в Европе действительно беспокоились о безопасности Украины, то обратили бы внимание на непрекращающийся конфликт в Донбассе и саботаж Киевом Минских соглашений.

Он также посоветовал Западу не забывать, что Россия как суверенное государство вправе проводить учения на собственной территории. "Любые попытки оправдать этим размещение военных миссий в сопредельных с РФ государствах будут носить надуманный характер", - указал Слуцкий.