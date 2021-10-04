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4 октября 2021 г. 10:00
Общество

В Москве открылся Всемирный конгресс школьных учителей истории

4-6 октября в Москве пройдет Всемирный конгресс школьных учителей истории. Такого исторического сбора преподавателей истории еще не было в мировой практике - в конгрессе примут участие около 100 иностранных педагогов из 37 стран мира и 200 российских - из 57 регионов страны.
Фото: РИА Новости
Путин поручил обновить систему преподавания истории

Накануне открытия конгресса наш корреспондент Елена Новоселова поговорила с научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном, который отметил, что проблема актуальна не только в России: "Школьным преподаванием истории недовольны во всем мире".

О чем договорятся учителя, какой опыт передадут друг-другу и как это изменит подход к преподаванию истории в наших школах?

Приглашаем читателей RG.RU и журнала "Родина" присоединиться к трансляции из зала конгресса.

Коллектив "Российской газеты" и журнала "Родина" поздравляет всех учителей с профессиональным праздником - Днём Учителя!

Спасибо Вам за отклики и внимание к нашим публикациям!

Темы дня:
#видео
#история
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