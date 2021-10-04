В Москве открылся Всемирный конгресс школьных учителей истории

Накануне открытия конгресса наш корреспондент Елена Новоселова поговорила с научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном, который отметил, что проблема актуальна не только в России: "Школьным преподаванием истории недовольны во всем мире".
О чем договорятся учителя, какой опыт передадут друг-другу и как это изменит подход к преподаванию истории в наших школах?
Приглашаем читателей RG.RU и журнала "Родина" присоединиться к трансляции из зала конгресса.
Коллектив "Российской газеты" и журнала "Родина" поздравляет всех учителей с профессиональным праздником - Днём Учителя!
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