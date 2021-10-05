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05.10.2021,  
14:30
Текст:  Алексей Моисеев

БТР-70 со спаренной 23-мм пушкой применяли в Афганистане

В Афганистане советскому БТР-70 значительно усилили огневую мощь. Бронетранспортер получил скорострельную зенитную пушку ЗУ-23-2 и успешно использовался в боях.
Фото: Steve Evans / wikimedia.org Фото: Steve Evans / wikimedia.org
Фото: Steve Evans / wikimedia.org

До появления БТР-80 "семидесятые" долгое время являлись основным колесным средством доставки пехоты в частях и соединениях Ограниченного советского контингента - 40-й общевойсковой армии, а также пограничных войск и других задействованных сил.

Серийное производство этих машин было налажено в Горьком в 1976 году. В следующем году в июле их впервые открыто показали на учениях "Карпаты".

Интересно, что по Красной площади они впервые проехали только в ноябре 1980 года. Правда, потом шесть лет подряд эта техника являлась постоянным участником парадов.

БТР-70 стал развитием хорошо известного и поставлявшегося во многие страны мира БТР-60ПБ. Он также имел расположенное в корме силовое отделение с двумя бензиновыми двигателями суммарной мощностью 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе достигала 80 км/ч, по грунтовым дорогам - 30 км/ч. Благодаря бортовому водомету при преодолении водных преград он мог разгоняться до 10 км/ч. Запас хода по топливу составлял 600 км.

В качестве вооружения применялись 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ с боекомплектом 500 и 2000 патронов соответственно. Вместимость - 10 военнослужащих. Боевая масса - 11500 кг.

Фото: GaardTech / twitter.com/GaardTech
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Несмотря на то, что 40-я армия со второй половины 80-х годов получала более совершенные БТР-80, его предшественников массово начали передавать афганским правительственным силам только при выводе советских войск.

После падения режима в Кабуле технику захватили соперничающие группировки. Например, у бойцов "Северного альянса" Ахмада Шах Масуда был замечен БТР-70 с ЗУ-23-2. Такое вооружение значительно мощнее штатного, особенно эффективно оно показывало себя в ходе боевых действий в горах. Для защиты расчета применялись элементы корпуса БМП-1. Бронетранспортер с пушками прослужил до начала 2000-х годов, затем, по всей видимости, был списан.

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