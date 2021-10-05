Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках

Сухая погода установилась в центре европейской территории. При этом днем воздух в некоторых регионах прогревается до плюс 15 и выше градусов, а по ночам уже отрицательные температуры.

Так, сегодня в центральном Черноземье до +14 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. А в Калининградской области вообще до +17 градусов, на северо-западе - до +15, в Санкт-Петербурге - до +14.

Но вот в Поволжье холодный северо-восточный ветер будет препятствовать повышению дневной температуры, и она будет в пределах от 6 до +13 градусов. Ночью заморозки до минус 6 градусов.

Даже до Коми дойдет теплый воздух антициклона. При прояснениях там до +13, в Архангельской области от +9…+14 градусов, в Вологодской области и на Кольском полуострове от 7 до 12 тепла. В Ненецком автономном округе днем максимальная температура от +5 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.

На юге европейской территории погода совсем испортилась. Несколько дней не стихает северо-восточный ветер на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму. Сегодня ситуация сохранится. А в районе Новороссийска бора усилится до 32 м/с. Дождливо в районе Туапсе-Сочи. Там грозы, в горах пройдет мокрый снег. Днем не более +13…+18 градусов, ночью заморозки на Нижней Волге и Нижнем Дону.

Обширный и мощный антициклон продолжит дирижировать погодой на большей части Европейской России. Атмосферное давление в столичном регионе останется высоким. Вероятность осадков будет минимальной. Значения средней суточной температуры будут близки к норме этих дней. При этом будет отмечаться заметный суточный ход температуры воздуха: ночами до небольшого минуса, днем - около 10 градусов.

В Москве сегодня до +12. В среду, 6 октября, ночью в Москве до +3. В Подмосковье заморозки до -2 градусов. Днем в Москве 10...12, по области 8...13 тепла. В четверг, 7 октября, ночью в Москве до -2. В Подмосковье заморозки до -5. Днем в Москве 10...12 , по области 8...13 тепла. В пятницу и субботу, 8 и 9 октября, ночью -3...+2 градуса, днем 7...12 тепла.