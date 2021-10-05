Глава российского бюро Интерпола покидает свой пост

Руководитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор Александр Прокопчук покинет занимаемую должность. Информацию об этом во вторник подтвердили в пресс-центре МВД России. Отмечается, что решение принято "по собственному желанию" Прокопчука.

ачальником российского бюро Интерпола генерал Прокопчук работал с июня 2011 года. С 2006 года он работал заместителем руководителя НЦБ Интерпола - начальником российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом.

Стоит отметить, что в ноябре 2014 года Александр Прокопчук был избран в исполнительный комитет Интерпола (в рамках 83-й сессии Генассамблеи международной полицейской организации). В 2018 году Прокопчук стал первым в истории кандидатом от РФ на пост президента Интерпола.

Справка "РГ"

Интерпол - крупнейшая в мире международная полицейская организация. В ее состав в настоящее время входят 194 государства. Основной задачей организации является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с общеуголовной преступностью. Наша страна вступила в Интерпол в 1990 году.

НЦБ Интерпола МВД России осуществляет свою деятельность исключительно в сфере борьбы с общеуголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный и расовый характер.