Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.10.2021,  
10:05
Текст:  Майя Бирюкова

Как и в какие цвета красят российские боевые самолеты

Окраску самолетов можно условно разделить на "ливрею" и "камуфляж". И если первый вид больше относится к гражданским воздушным судам, то второй - важный элемент снижения заметности боевой машины.
Фото: Андрей Катаев/РИА Новости Фото: Андрей Катаев/РИА Новости
Фото: Андрей Катаев/РИА Новости

О том, как и по каким принципам окрашивают военные самолеты, рассказали в госкорпорации "Ростех". Гражданская "ливрея" воздушного судна - это не только защита от атмосферного воздействия, но и средство идентификации борта в аэропорту. "Ливрею" часто имеют боевые машины, на которых выступают пилотажные группы: не секрет, что эффектная окраска повышает зрелищность авиашоу.

Боевой камуфляж имеет важное практическое значение. Схема окраски самолета - это документ, разрабатываемый в конструкторском бюро. Есть два основных типа нанесения цвета: однотонная окраска и деформирующая.

Задача первой - снизить заметность самолета на типовом фоне. Например, на фоне водной поверхности гораздо менее выделяются истребители свинцового цвета Су-30СМ.

Деформирующая окраска помогает снизить заметность истребителя на переменных фонах. Например, Су-57 имеет "пиксельный" камуфляж: пятна расположены не в случайном порядке, на разном расстоянии от самолета они образуют визуальные группы и "ломают" контуры самолета. Аналогичную "цифровую" окраску имеет и новейший Checkmate.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Успешно выполнен второй пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Перед покраской всю поверхность самолета очищают мыльным составом и растворителями. Снизу и сбоку корпус красят установками безвоздушного распыления, сверху - краскораспылителем.

В обязательном порядке на самолет через специальные трафареты наносится бортовая информация и опознавательные знаки. Вся работа занимает несколько суток.

Сейчас для окраски боевых машин все чащи применяются отечественные эмали. Перспективные системы покрытий отличаются дополнительными свойствами. Например, радиопоглощающими или теплозащитными.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
самолеты
Фото: Ренат Закиев/РГ
Завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина 09:57
Новый палубный истребитель-невидимку представят до конца года в Китае 01.10.2021
Индийские Су-30 проведут учебные бои с японскими истребителями 01.10.2021
истребители
Фото: Janes / youtube.com
Китайская 155-мм PLZ-52 будет конкурировать с лучшими западными САУ 04.10.2021
MW: Новая ракета расширила возможности МиГ-31 в ближнем воздушном бою 27.09.2021
Ultimate Defence: Су-35 победит Rafale в воздушном бою 17.09.2021