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Кира Найтли сыграет главную роль в драме "Бостонский душитель"

Новости
    05.10.2021, 13:03
Текст:   Юлия Авакова

Британская актриса Кира Найтли ("Гордость и предубеждение", "Искупление", "Игра в имитацию") снимется в драме "Бостонский душитель" (Boston Strangler).

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Тильда Суинтон и Стивен Грэм снимутся в мюзикле "Конец"

Режиссером и сценаристом картины станет Мэтт Раскин ("Афера под прикрытием"), а в качестве продюсеров выступят Ридли Скотт и Кевин Уолш, а также Том Акерли и Джози МакНамара. Съемки картины начнутся в Бостоне в декабре этого года. Об этом сообщает портал Deadline.

Основным героем повествования станет репортер Лоретта МакЛафлин, которой удалось увидеть в ряде убийств начала 60-х почерк одного преступника. МакЛафлин и ее коллега Джин Коул сумели преодолеть сексистские предубеждения окружающих и довести до конца журналистское расследование. В процессе работы, сопряженной с колоссальным личным риском, Лоретте удается докопаться до сути, попутно раскрыв и коррупционную составляющую, обстоятельство, которое помогало душителю вести двойную жизнь и избегать подозрений.

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